Kuvvetli yağış ve kar alarmı: Meteoroloji il il saydı! İstanbul için kar alarmı verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde yağışlı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, Balıkesir hariç Marmara, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısında yağış görülecek.

Kuvvetli yağış ve kar uyarısı

Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Artvin, Rize, Sinop ve İnebolu çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması beklenirken, Kastamonu’nun kıyı kesimleri için de kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Yetkililer, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve yüksek kesimlerde tipi riskine karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Buzlanma ve çığ tehlikesi

İç ve doğu bölgelerde buzlanma, don, pus ve yer yer sis beklenirken; Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor. Hava sıcaklıklarının batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde, kuzey ve doğu kesimlerde ise normaller civarında seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgarın Marmara’da kuzeydoğudan, Sinop ve İnebolu çevrelerinde kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklenirken, diğer bölgelerde genellikle hafif ve orta kuvvette olacağı bildirildi.

İstanbul'a kar yağacak mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), sosyal medya hesabından paylaştığı haftalık hava tahmin raporunda, sıcaklıkların hafta sonuna kadar mevsim normalleri civarında ve yer yer 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği ifade edildi.

Pazar ve pazartesi günü ise İstanbul için kar uyarısı yapıldı. Tahminlere göre hafta başında İstanbul’da karla karışık yağmur bekleniyor.