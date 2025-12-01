Kuvvetli yağış ve kar geliyor: Sıcaklıklar 4 derece düşecek

Meteoroloji’nin son tahminlerine göre Akdeniz ve Güneydoğu dışında tüm yurtta sağanak ve kar bekleniyor.

MGM verilerine göre Marmara’nın doğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu’nun büyük bölümü (Niğde ve Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay ve Siirt çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde yağış görülecek. Yağışların iç kesimlerde sağanak, yüksek bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde düşmesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz’de yağışların özellikle Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösterecek.

Sabah ve gece saatlerinde iç bölgelerde pus ve yer yer sis beklenirken, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde buzlanma ve don olayları görülebilecek. Rüzgârın çoğunlukla güney yönlerden hafif ve yer yer orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, özellikle Doğu Karadeniz’de beklenen kuvvetli yağışlara karşı ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olası risklere karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu.