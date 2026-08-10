Kuvvetli yağış ve rüzgar alarmı: Meteoroloji bölge bölge uyardı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre, ülkenin kuzey kesimleri ile Akdeniz'de parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak.

Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar kesimi, Kastamonu'nun iç kesimleri hariç Karadeniz geneli, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile İstanbul, Yozgat, Muş ve Van çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Balıkesir'in kuzeyi, Muğla'nın iç kesimleri ve Osmaniye'nin doğusunda da yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Türkiye'nin diğer bölgelerinde ise havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Dört bölgede kuvvetli yağış bekleniyor

Yağışların özellikle Samsun, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji, kuvvetli yağışların neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgar kuvvetlenecek

Rüzgarın genel olarak kuzey, Türkiye'nin güney ve doğu kesimlerinde ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında ise kuzey yönlerden esecek rüzgarın hızının saatte 40-60 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji, kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Sıcaklıklarda önemli değişiklik beklenmiyor

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.