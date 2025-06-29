Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı! Bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, haftalık hava durumu tahminlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Macit, yapılan son değerlendirmelere göre yağışlı havanın yarından itibaren doğu bölgelere doğru ilerleyeceğini belirtti. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde yağış beklenirken, özellikle Artvin, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Kars, Erzurum ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli yağışların görülebileceğini ifade etti.

Rüzgar kuvvetli olacak

Macit, "Yarın Marmara'nın güneyi, Adana ve Kahramanmaraş'ın kuzeyi, Hakkari ve Şırnak'ta rüzgarın kuvvetli olacağını" bildirerek, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini söyledi.

Salı günü yurdun kuzey kesimlerinde zayıf yağış geçişleri yaşanabileceğini belirten Macit, "Marmara'nın batısında, Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sağanak etkili olacak. Yağışlar çarşambadan itibaren sadece Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında devam edecek. Yurdun diğer bölgeleri için yağış beklentimiz yok" dedi.

Hava sıcaklıklarının da düşeceğine dikkat çeken Macit, sıcaklığın kuzey, iç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri seviyesine, bazı yerlerde ise normallerin altına gerileyeceğini aktardı.

Üç büyükşehirde hava durumu

Üç büyükşehir için güncel tahminleri de paylaşan Macit, "Ankara ve İstanbul'da sıcaklık 29-30 derece civarında olacak. İzmir'de ise sıcak hava devam edecek. Sıcaklık İzmir'de 36-37 derece olacak" ifadelerini kullandı.