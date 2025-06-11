'Kuymak Festivali'nde ağızları açık bırakan sahtekarlık!

Bilecik'te Hürriyet Mahallesi'ndeki kapalı pazar alanında, Bilecik Karadenizliler Derneği tarafından düzenlenen 'Kuymak Festivali'ne zabıtanın yaptığı denetimler damga vurdu.

Halktan gelen şikayetler üzerine harekete geçen zabıta ekipleri açıkta satılan dolma, sarma, salça gibi etiketsiz ürünleri tek tek kaldırdı. Zabıta ekipleri ambalajlı ürünlerde bir farklılık görünce etiketleri kontrol etmeye başladı. Çoğu üründe son kullanma tarihinin geçtiği, ancak üzerlerine yeni tarhli etiket yapıştırıldığı farkedildi.

Boğa resimli sucuk tavuktan çıktı

Bir sucuk standında ise etiketine boğa resmi basılan sucukların danadan değil tavuktan yapıldığı görüldü. Satıcıyı uyaran yapan ekipler, sucukların önüne "tavuk sucuğu" yazdırdı.

Ürünler imha edildi

Yapılan denetimler sonrası vatandaşları uyaran Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, şöyle konuştu:

"'Kuymak Festivali'nde satışa sunulan ürünlerin barkodunda piliç eti yazmasına rağmen amblemlerde dana, boğa resmi bulunuyor. Bunları tespit ettik, etiketlerin buna göre olması gerektiğini belirttik. Açıkta bulunan tüm ürünler kaldırıldı. Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin üzerine yeniden etiketlendirme yapılarak son kullanma tarihinin ileri tarihe atıldığını gördük. Bu ürünlere el konuldu, imha edildi.

Vatandaşlarımıza aldıkları ürünlerin içeriğine bakmalarını, son kullanma tarihine bakmalarını ve ödedikleri gramajın doğru olup olmadığına dikkat etmelerini tavsiye ediyoruz."