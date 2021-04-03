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Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt ölü bulundu

Aydın Valiliğinden, "Kuyucak kaymakamımız Yılmaz Kurt, Didim ilçesi Akbük Mahallesi sahilinde 02.04 2021 günü saat 21.45 sıralarında ölü olarak bulunmuştur. Konu ile ilgili soruşturma devam etmektedir." açıklaması yapıldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Aydın Valiliği, Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt'un, Didim sahilinde ölü bulunduğunu bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kuyucak kaymakamımız Yılmaz Kurt, Didim ilçesi Akbük Mahallesi sahilinde 02.04. 2021 günü saat 21.45 sıralarında ölü olarak bulunmuştur. Kaymakamımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Konu ile ilgili soruşturma devam etmektedir. Kamuoyuna duyurulur." ifadelerine yer verildi.