Kuyumcu hızlı davrandı, soyguncular eli boş döndü
Hatay'da bir kuyumcuyu soymaya çalışan 3 kişi, iş yeri sahibinin kurnazlığı sayesinde eli boş döndü. Arbede esnasında yaralanan kuyumcu hastanede tedavi altına alınırken, şüpheli şahısları yakalamak için çalışma başlatıldı.
Olay, Payas ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kuyumcuda yaşandı.
Kuyumcuya motosikletle gelen kimliği belirsiz şahıslar, soygun girişiminde bulundu.
İş yeri sahibi Hüseyin Kaya’nın karşı koymasıyla arbede yaşandı ve şahıslar kaçarak uzaklaştı.
Arbede esnasında yaralanan iş yeri sahibi hastanede tedavi altına alınırken polis ekipleri şahısları yakalamak için çalışma başlattı.