Kuyumcu soygunu saniye saniye görüntülendi! Hırsızların üzerine ne buldularsa attılar ama...

Olay, İstanbul Kartal İlçesi, Cevizli Mahallesi'nde geçen gün saat 04.50 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, gece yarısı kuyumcunun kapalı olmasını fırsat bilen silahlı hırsızlar dükkanın kepenk ve kapı kilitlerini levye ile kırıp içeri girdi. Hırsızlar, tezgah ve vitrin camlarını kırarak yaklaşık 1 milyon lira değerindeki altını çaldı.

İHA'nın haberine göre; dükkanın yanındaki apartmanda oturan bazı vatandaşlar hırsızların üzerine ne buldularsa attı. Hırsızlığa gelen şahıslar alarmın çalması ve bazı vatandaşların bağırışları üzerine silahla çevredeki vatandaşlara ateş ederek panikle olay yerinden uzaklaştı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından silahlı soygunla ilgili inceleme başlatıldı. Soygun anları ise kuyumcunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.