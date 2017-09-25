Kuzey Irak'a hava harekatı düzenlendi
TSK, Kuzey Irak'taki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine hava harekatı düzenledi. Terör örgütünce kullanılan silah mevzisi, barınak ile silah ve mühimmat depoları imha edildi.
TSK, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü üyelerince kullanılan kampları hedef almaya devam ediyor.
Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, dün Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki PKK kamplarına hava harekatı düzenledi.
Jetler, saldırı hazırlığında oldukları belirlenen teröristlerce kullanılan silah mevzisi, barınak, silah ve mühimmat depolarını imha etti.
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Kaynak: AA