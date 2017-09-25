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Kuzey Irak'a hava harekatı düzenlendi

TSK, Kuzey Irak'taki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine hava harekatı düzenledi. Terör örgütünce kullanılan silah mevzisi, barınak ile silah ve mühimmat depoları imha edildi.

Kuzey Irak'a hava harekatı düzenlendi
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TSK, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü üyelerince kullanılan kampları hedef almaya devam ediyor.


Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, dün Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki PKK kamplarına hava harekatı düzenledi. 

Jetler, saldırı hazırlığında oldukları belirlenen teröristlerce kullanılan silah mevzisi, barınak, silah ve mühimmat depolarını imha etti.

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Kaynak: AA

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