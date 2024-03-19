  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Kuzey Irak'a operasyon: 27 hedef vuruldu
Takip Et

Kuzey Irak'a operasyon: 27 hedef vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen 27 hedefin, düzenlenen hava harekatları ile imha edildiğini bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine hava harekatı düzenlendi

 Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen sığınak, barınak ve mağaralardan oluşan toplam 27 hedef, düzenlenen hava harekatları ile imha edildi." ifadesine yer verildi.