Kuzey Irak'ta 1 şehit, 3 yaralı
MSB, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle yaşanan çatışmada bir askerin şehit olduğunu, 3 askerin de yaralandığını duyurdu. MSB, gün içindeki taciz ateşlerinde 2 askerin daha şehit olduğunu duyurmuştu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Irak'ta yaşanan çatışmada 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 07 Temmuz 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile yaşanan çatışmada kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Murat Yıldırım şehit olmuş, 3 personelimiz yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır." denildi.
MSB, bugün öğle saatlerinde, aynı bölgede, bir üs bölgesine teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca ile Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı'nın şehit olduğunu duyurmuştu.