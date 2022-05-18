  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Kuzey Irak'ta 2 PKK'lı terörist öldürüldü
Takip Et

Kuzey Irak'ta 2 PKK'lı terörist öldürüldü

MSB: "Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Gara bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5 oldu."

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Gara bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5 oldu." ifadelerine yer verildi.