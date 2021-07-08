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Kuzey Irak'ta 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

AA
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK'lı teröristin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, teröristlerin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

 

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