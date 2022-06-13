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Kuzey Irak'ta bir asker şehit

MSB, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu'nda Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yayımladığı taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök, bugün şehit olmuştur. Kahraman şehidimize, şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerine yer verdi.