Kuzey Irak'ta bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete'nin silah kazası sonucu şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, derin bir acı ve üzüntüye neden olan olayda hayatını kaybeden şehit Çete için Allah'tan rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Türk milletine başsağlığı dileğine yer verildi.