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Kuzey Irak'ta yaralanan asker şehit oldu

MSB, Irak'ın kuzeyinde yaralanan askerin şehit olduğunu açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Kuzey Irak'ta, Pençe 1-2 harekat bölgesinde dün arama tarama faaliyeti sırasında el yapımı patlayıcının patlaması sonucu yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek'in hastaneye sevk edildiği bildirildi.

Taşyürek'in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün şehit olduğu kaydedilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

 

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