Kuzey Kore ile diyaloğu sürdürme mesajı: Trump ve Kim Jong-un görüşmeleri tekrar gündemde

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yeniden iletişime geçeceğini açıkladı. Fox News'e verdiği röportajda Trump, "Onunla tekrar iletişime geçeceğim" diyerek iki lider arasındaki diplomatik temasın devam edeceği sinyalini verdi.

Trump, Kim Jong-un’u "zeki bir adam" olarak tanımlarken, "Beni seviyor ve ben de onunla iyi anlaşıyorum." ifadelerini kullandı. Trump, geçmişte Kim ile kurduğu ilişkiden sıkça övgüyle söz etmiş ve Kuzey Kore ile ABD arasındaki gerilimi düşürmek için çaba harcadığını belirtmişti.

İki lider, Haziran 2019’da, Kore Yarımadası’ndaki "silahsızlandırılmış bölgede" bir araya gelerek dünya gündeminde geniş yankı uyandırmıştı. Bu görüşme sırasında Trump, Kuzey Kore topraklarına ayak basan ilk ABD Başkanı olmuş ve taraflar, Kore Yarımadası’nda barış ve nükleer silahsızlanma konularını ele almıştı.

Trump’ın bu açıklamaları, iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceği için yeniden umut ışığı yakarken, uluslararası toplumun dikkatini bir kez daha Kore Yarımadası’na çekti.