25 Nisan 2019

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya'nın Vladivostok şehrinde 3,5 saat süren bir görüşme yaptılar.

Görüşmenin ardından kameralar karşısına geçen Putin, Kuzey Kore'nin güvenlik garantilerine ihtiyacı olduğunu söyledi.

"Kim Jong-un da nükleer silahlardan arınma istiyor, ancak güvenlik garantilerine ihtiyacı var" diyen Putin, şöyle konuştu:

"Kuzey Kore'nin güvenlik garantilerine ihtiyacı var. Uluslararası garantiler verilmesini düşünebiliriz. Biz de ABD gibi Kore yarımadasının nükleer silahlardan arındırılması taraftarıyız. Bu konuyu Pekin'de yapılacak toplantıda ABD ve Çin liderleri ile görüşeceğim."

Bu arada ikili arasındaki zirve "ilk" olma özelliği taşıyor.