Kuzey Makedonya ile Kosova ortak sınır kapısı uygulamasına başladı. Yeni uygulamanın başlaması vesilesiyle Bllace-Hani i Elezit Sınır Kapısı'nda tören düzenlendi. Törene, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile iki ülke bakanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Mickoski: "Sınırın bir duvar olmak zorunda olmadığını gösteriyoruz"

Törende söz alan ve bu sınırın bugüne kadar bir engel anlamına geldiğini, ancak bugünden itibaren modernliğin, entegrasyonun ve bölgesel olgunluğun bir sembolü haline geldiğini belirten Başbakan Mickoski, “Karşılıklı işbirliğimizin ortak, yeni, çağdaş ve pragmatik bir bölümünün ilk sayfasını yazmaya başlıyoruz... Bugün burada, sınırın bir duvar olmak zorunda olmadığını gösteriyoruz. Sınır, ortak bir köprü olabilir ve olmalıdır, insanları, fikirleri, fırsatları birleştiren bir köprü. Güven, işbirliği, ekonomik alışveriş, kültür ve turizmin gelişimi hakkında konuşulan bir köprü. Milyonlarca vatandaşın, ama aynı zamanda milyonlarca umut ve planın geçeceği bir köprü” dedi.

Kurti: "Güvenin arttığının somut göstergesi"

Başbakan Kurti ise konuşmasında, iki ülke arasındaki üç sınır kapısından 2024’te 5 milyondan fazla kişinin geçtiğini, bu sayının iki ülke arasındaki güçlü bağın bir göstergesi olduğunu belirtti: “Bllace’deki yeni ortak sınır geçiş modeli, 'giriş-giriş' ilkesine dayanıyor ve bu, aramızdaki güvenin arttığının somut ve pratik ilerlemenin bir göstergesidir" diye konuştu.