Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'ne dair yeni karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında bazı taşınmazların kamulaştırılmasına karar verildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre , Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dahil) Projesi Nakkaş-Başakşehir (bağlantı yolları dahil) kesimi 35-59. kilometrelerindeki yapım çalışmaları kapsamında bazı taşınmazlar, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Söz konusu alanlar İstanbul'un Çatalca, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde bulunuyor. Kararda, kroki ve liste güzergahı ile taşınmazların ada ve parsel numaraları da yer alıyor.