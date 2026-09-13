Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs kazası: 2 ölü, 8 yaralı

Eyüpsultan Işıklar Mahallesi Işıklar Kavşağı mevkisinde, Metro Turizm firmasına ait Diyarbakır-İstanbul seferini yapan 23 AFA 634 plakalı yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayarak Işıklar Gişeleri'ndeki bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otobüste yangın çıkarken, kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle otobüste zaman zaman küçük çaplı patlamalar yaşanırken, çevreye yoğun duman yükseldiği görüldü.

İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı, gişelerin bulunduğu bölgede güvenlik önlemi alındı.

Yangında, 2 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

İstanbul Valisi Gül'den açıklama

İstanbul Valisi Davut Gül, olayın ardından kazanın yaşandığı bölgeye gelerek çalışmaları yerinde inceledi, görevlilerden bilgi aldı.

Kazaya ilişkin basın mensuplarına açıklama yapan Gül, Diyarbakır'dan İstanbul'a gelen yolcu otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu yanmaya başladığını söyledi.

Yangının yaklaşık 5-6 dakika sonra itfaiyenin müdahalesiyle söndürülmeye çalışıldığını ifade eden Gül, şunları kaydetti:

"Yangın hızlı yayıldığı için otobüsün maalesef büyük kısmı yanarak 2 hemşehrimiz vefat etmiş. 8 kişi de yaralı şekilde hastanelere nakledildi. Toplamda yolcu sayısı 16, 2 de görevli var 18 kişi. Dolayısıyla 18 kişinin 8'i herhangi bir şekilde etkilenmeden çıkartılmış, 10 kişinin 2'si vefat, 8 kişi de hastanelere nakledilmiş. 8 kişiden 1'inin durumu ağır, 2 kişi nispeten daha iyi, 5 kişi de dumandan etkilendi. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyoruz, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralı hemşehrilerimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Gül, bundan sonraki süreci savcıların adli olarak inceleyeceklerini belirterek, yangının sebebi, herhangi bir eksiklik olup olmadığı, yapılması gerekip de yapılmayan işler bulunup bulunmadığı gibi hususların adli olarak takip edileceğini kaydetti.

Kazayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı

İstanbul Valiliği'nden kazaya ilişkin yapılan açıklamada ise 18.40 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Kavşağı gişeler mevkisinde, Diyarbakır-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsünün, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptığı ve kaza sonrası araçta yangın çıktığı belirtildi.

Açıklamada, kazanın hemen ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibinin sevk edildiği ifade edilerek, yangının itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldüğü kaydedildi.

Kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i ağır 8 kişinin de yaralandığı aktarılan açıklamada, yaralıların sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı bilgisi verildi.

Açıklamada, olayla ilgili idari ve adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.