Kuzey Marmara Otoyolu'nda sapağı kaçıran yandı! 37 kilometre fazladan yol, 100 lira ek ücret

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yanlış dönüşün bedeli sürücüleri çileden çıkarıyor. İstanbul Havalimanı'ndan Atatürk Havalimanı istikametine gitmek isteyen sürücüler sapağı kaçırırsa Kilyos'a kadar devam etmek zorunda kalıyor. Yol üzerinde başka dönüş olmaması nedeniyle 18,5 kilometre gidiş, 18,5 kilometre dönüş olmak üzere toplam 37 kilometre fazladan yol yapan sürücüler üzerine bir de 100 lira ek ücret ödemek durumunda kalıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu sürücülerin korkulu rüyası oldu

Sürücüler hem mağdur oldukları gerekçesiyle hem de artan yol masrafları nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'na girmekten korkar oldu. Yolu riske atmak istemeyen sürücüler ise alternatif güzergah olarak ücretsiz hizmet veren Hasdal-Kemerburgaz güzergahını tercih ediyor.

Navigasyon önerisiyle giren pişman oluyor

Ancak tüm bu sıkıntılara rağmen navigasyon uygulamaları Kuzey Marmara Otoyolu'nu en kısa rota olarak gösteriyor. Sürücüler tarafından tercih edilmediği için trafik yoğunluğunun yaşanmadığı yola navigasyon önerisi ile girenler, yoldan çıkamayınca pişman oluyor.

Dönüşü kaçıran vatandaş isyan etti

Konuyla ilgili sosyal medyada ve internette şikayetler artarken, sapağı kaçırdığını belirten Mehmet Kılıç, "Sapağı bizde kaçırdık. Şu anda 1 saatlik yolu gidip döneceğiz. Herhangi bir tabela veya çıkış uyarısı görmedim. Şu anda gideceğim yol 59 dakika gösteriyor. Yolu kaçırmadan önce 16 dakika gösteriyordu. Önlem alınması lazım, zaman ve para kıymetli" dedi.

Yolda yaşanan problemlere ek olarak HGS geçişlerinde, hesapta yeterli bakiye olmayınca icra yoluyla tahsil edilen ve kat be kat fazlası alınan ödemeler şikayetlerin başlıca nedenlerinden.