Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 11 kişi öldü, 57 kişi yaralandı
Son dakika... Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya mevkisinde 7 aracın karıştığı kazada 11 kişi öldü, 57 kişi yaralandı.
Haber Merkezi
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Otoyolun İstanbul yönü Dağdibi mevkisinde aralarında 3 otobüs ve bir tırın da bulunduğu 7 araç henüz belirlenemeyen nedenle zincirleme kaza yaptı.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım durdu.
Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, yaptığı açıklamada, kazada ilk bilgilere göre 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 57 kişinin yaralandığını bildirdi.
Vali Karadeniz, yaralıların hastanelere naklinin gerçekleştirildiğini ve ekiplerin bölgedeki çalışmasının sürdüğünü belirtti.