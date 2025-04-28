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Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 8 araç hasar gördü

Kuzey Marmara Otoyolu Ümraniye mevkisinde, Edirne yönüne ilerleyen 3 servis aracı ile 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 araçta hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle oluşan uzun araç kuyrukları, hasarlı araçların emniyet şeridine çekilmesiyle birlikte normale döndü.

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 8 araç hasar gördü
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ümraniye mevkisinde, Edirne istikametine seyreden 3 servis aracı ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

8 araçta hasar meydana geldi

Yaşanan kaza sonucu toplam 8 araçta hasar oluştu. Çarpışmanın ardından servis araçlarında bulunan vatandaşlar güvenlik amacıyla araçlardan inerek bir süre yol kenarında bekledi.

Hasar gören araçlar emniyet şeridine çekildi

Kaza, otoyolda uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu. Hasar gören araçların emniyet şeridine çekilmesinin ardından trafik akışı kısa sürede normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA