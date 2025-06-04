2025 yılı itibarıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamındaki denetimler sıkılaştı.

KVKK & Siber Güvenlik Uzmanı Emrah Güçlü, yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmelerin ciddi risklerle karşı karşıya kaldığını, buna rağmen birçok işletmenin, en temel adım olan VERBİS (Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi) kaydını dahi hâlâ yapmadığını ya da KVKK uyumluluk sürecini tamamlamadığına dikkat çekti.

İşletmelerin KVKK uyuml

Güçlü, VERBİS’e kayıt yükümlülüğü bulunan şirketler için son günün 5 Haziran 2025 olduğunu hatırlatarak, “Bu tarih atlanırsa, işletmeler 13 milyon TL’ye kadar para cezası riskiyle karşı karşıya kalabilir. Bu süreci sadece yasal zorunluluk değil, kurumsal güvenlik ve iş disiplini açısından da ele almak gerekiyor” dedi.

"Kamuoyundaki itibarı sarsılabilir"

Hem kanuni sorumlulukları hem de işletmelerin geleceği açısından KVKK uyumunun kritik önem taşıdığını vurgulayan Emrah Güçlü, açıklamalarına şöyle devam etti:

"KVKK uyumu sadece hukuki bir zorunluluk değil; aynı zamanda veri güvenliği, iş verimliliği, sürdürülebilirlik ve kurumsallaşmanın yapı taşıdır. Bu süreci bir masraf gibi görmek büyük bir hatadır. Asıl maliyet, regulasyonlara uyum sağlamamaktan doğar.

Güncel düzenlemelere göre 50’den fazla çalışanı olan ya da yıllık mali bilançosu 100 milyon TL'yi aşan veri sorumlularının VERBİS'e kaydolması zorunlu. Bu yükümlülüğe uymayan işletmeler 272 bin TL’den başlayıp 13 milyon TL’ye kadar çıkan idari para cezalarıyla karşı karşıya kalabiliyor. Ancak para cezasından daha önemlisi, bir veri ihlali durumunda şirketin kamuoyundaki itibarının sarsılması, müşteri güveninin yitirilmesi ve telafisi zor süreçlerle baş başa kalınmasıdır."

"İşletmeler KVKK’yı evrak işi olarak görmemeli"

Emrah Güçlü ayrıca, işletmelerin yalnızca mevzuata uyum değil, aynı zamanda doğru kişilerle çalışma konusunda da dikkatli olması gerektiğine vurgu yaptı:

"Maalesef sektörde 3 saatlik bir eğitimle kendini KVKK uzmanı ilan edenler var. Hatta kurum dökümanlarıyla makale yazanlar da var. Bu, işletmeleri büyük riske atıyor. Herkes bu alanda iş yapmamalı.

Gerçek uzmanlık; referansla, belgeyle ve sahadaki tecrübeyle olur. Yanlış uygulamalar, doğru yapılmış gibi gösterildiğinde işletme hem yasal hem operasyonel kriz yaşar.

KVKK süreci; veri envanteri oluşturulmasından, çalışan farkındalık eğitimlerine, açık rıza sistemlerinin kurulmasından, sözleşmelerin revize edilmesine kadar sistemli bir dönüşüm sürecidir. Sadece VERBİS’e kaydolmakla bu iş bitmez. Bu süreci layıkıyla tamamlayan firmalar, dijitalleşen dünyada hem iç denetimlerde hem de müşteri nezdinde güven inşa eder.

İşletmeler KVKK’yı sadece bir evrak işi olarak görmemeli. Bu süreç, şirketin dijital çağda sağlıklı ilerleyebilmesi için atılmış stratejik bir adımdır. Doğru yapıldığında sizi cezalardan korur, kurumsal itibarı güçlendirir, sürdürülebilirliği sağlar. Uygunluk sağlamamak sadece ceza ödemez, itibar da kaybettirir. Uyum sağlarken yanlış kişilerle çalışmaksa daha büyük zarar doğurur."