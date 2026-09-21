KYK 2026 burs başvuru tarihi belli oldu mu, işlemler ne zaman başlayacak?

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KYK yurt sürecinin ardından KYK burs ve kredi süreci için heyecanlı bekleyiş. Eylül ayının sonlarına doğru ilerliyoruz ve beklentiler her geçen gün artıyor. Pazartesi günü yine "KYK 2026 burs başvuruları ne zaman başlayacak" sorusu hızlanmış durumda...

2026 KYK burs ve kredi başvuru tarihi belli oldu mu?

2026 KYK burs ve kredi başvuru tarihi Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayımlanmadı.

2025'te başvurular 13 Ekim'de alınmış, 17 Ekim'de sona ermişti. Eğer aynı süreç işlerse ekim ayının ortasında başvuruların alınması beklenir.

2025 yılı boyunca lisans öğrencilerine 3.000 TL, yüksek lisans öğrencilerine 6.000 TL, doktora öğrencilerine ise 9.000 TL üzerinden iki aylık burs/kredi verildi.

2026 yılı burs ve kredi rakamları henüz açıklanmadı. Yakın zamanda hükümetten açıklama yapılması bekleniyor.