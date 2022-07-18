KYK borçları için gözler kabinede

Seslerini sosyal medyadan yükselten öğrenim kredi borçlusu gençlerin gözü kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı açıklamada olacak.

Erdoğan "Gençlerimizi faize kurban etmeyiz" sözleriyle düzenlemeye ilişkin mesaj vermişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, KYK borçları ile ilgili kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

5 milyondan fazla gencin KYK borçlusu olduğu, bir kısmının da belirlenen sürece geri ödeme yapmadığı için icralık duruma geldiği ifade ediliyor. Toplam borç ise 5,5 milyar lira olarak hesaplanıyor.