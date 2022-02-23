KYK borçlarının silinmesi için kanun teklifi

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, üniversiteden mezun olan gençlerin Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) olan borçlarının silinmesi ve üniversite öğrencilerinin KYK’dan aldıkların burs miktarlarının artırılmasına yönelik kanun teklifi vereceklerini açıkladı.

Paylan, şunları kaydetti:

“Gençlerimiz hayata borçla başlıyorlar. Ülkemizde milyonlarca üniversite öğrencisi genç var. Bu gençler yoksul ailelerin çocukları büyük oranda, ailelerinden yeterli desteği alamıyorlar. Kitap alabilmek için, otobüse binebilmek için ve karnını doyurabilmek için ne yapıyor, KYK’ya başvuruyor. Peki KYK ne yapıyor, gençlerimize burs mu veriyor, faizle borç veriyor. Bu borcu almak zorunda kalıyor gençlerimiz. Şu anda 6 milyon genç KYK’ya borçlu. Bu borcu alıyorlar, eğitim hayatlarını devam ettiriyorlar. Gençler mezun oluyor, hayata başlayacaklar, önlerinde iki yol var. Ya işsizlik -üniversite mezunu her iki gençten birisi işsiz- ya da düşük maaşlara çalışmak zorunda bırakılıyorlar. Bunun sonuncunda çalışamayan zaten borcunu ödeyemiyor, işsiz; ama çalışan da ancak geçimini sağlayabildiği için bu borçları ödeyemiyor. Sosyal bir devlet olduğunu iddia eden devletimiz ne yapıyor, gençlere icra takibi çıkarıyor. Şu anda 6 milyon genç KYK’ya borçlu ve 400 bini icra takibi ile karşı karşıya. HDP olarak biz, ‘gençlere borç değil burs verelim’ diyerek bir yasa teklifi hazırladık. Şu ana kadar kangren haline gelen tüm borçların silinmesini öneriyoruz. Diyeceksiniz ki bu mümkün mü? AKP’liler hemen soracak ‘kaynak nerede’ diye. Kaynak bütçede. Bütçeden 5 yandaş müteahhitlere akan kaynakları durdurursak 6 milyon gencin borcunu silebiliriz.

"Bir öğünde 9 TL reva görülüyor"

Yalnızca silmek yetmez. Şu anda üniversite öğrencilerine 850 lira burs veriliyor. ‘Müjde’ diye açıklamıştı ya Cumhurbaşkanı Erdoğan. 850 lira bir ayda, bir günde 28 lira yapar. Bir günde 28 lirayla bir gencin hayatını geçirmesini öneriyor bu vicdansızlar. Bu genç kitap almayacak mı, otobüse binmeyecek mi, bir kafeye gidip bir arkadaşıyla kahve içmeyecek mi? Bir öğrenciye bir öğünde 9 TL’yi reva görüyor bu vicdansızlar. Şu anda bir üniversite civarındaki kantinlerde en ucuz tost 7 TL, en ucuz ayran da 3 TL. Ne yaptı; 10 TL. Bir gencimiz her öğünde kaşarlı tost ve ayranla öğününü yapmaya kalksa öğüne parası yetmiyor. Hem bu borçların silinmesini hem gençlerimize borç değil burs verilmesini öneriyoruz ve bu 850 lira rakamın da yükseltilmesini öneriyoruz. Şu anda asgari olarak 2 bin 500 TL’ye yükseltebileceğimizi öneriyoruz. Bakalım; yasa teklifimiz gündeme taşındığında milletin vekilleri kimden yana olduklarını gösterecekler.

Rusya-Ukrayna gerilimi

Biz, ülkemizde ve bölgemizde barış için mücadele eden bir partisiyiz. Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin de diplomatik olarak çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Arada ezilen halklar var. Yeniden böyle bir sarmala doğru gidileceğini düşünüyoruz, derhal bu gerilime son verilmeli. Şu andaki gerilim yalnızca silah baronlarına, silah tüccarlarına yaracaktır.”

Basın toplantısının ardından HDP milletvekilleri Garo Paylan, Erol Katırcıoğlu, Serpil Kemalbay Pekgözegü ve Necdet İpekyüz imzalı kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Teklifte, 6 milyon gencin KYK’ya kredi borçlusu olduğu ve 400 bin genç hakkında icra takibi sürdüğü belirtildi. 8 maddelik kanun teklifinde, KYK’ya olan tüm borçların silinmesi ve öğrencilere karşılıksız burs verilmesi önerildi. (ANKA)