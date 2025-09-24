KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? KYK burs ve kredi başvuru tarihi belli oldu mu?

2025-2026 eğitim öğretim yılı başladı ve öğrenciler Gençlik ve Spor Bakanlığının sağladığı KYK burs ve kredilerinden yararlanmak istiyor. Eylül ayının sonuna doru ilerliyoruz ve başvuru tarihleri yoğun şekilde araştırılıyor. Binlerce kişi "KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor" sorusuna yanıt arıyor.

2025 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK burs ve kredi başvuru tarihi hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından herhangi bir duyuru bugün itibarıyla gelmiş değil. 2024'te başvurular 8 Ekim'de başlamıştı. Yine aynı takvim izlenirse bu yıl da başvuruların ekim ayının ikinci haftası gibi başlaması beklenir.

Kimler başvurabilecek?

İlk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile hâlen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları burs/kredi başvurusunda bulunabilecek.