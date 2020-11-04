KYK burs başvurusu için belirlenen süre uzatıldı

04 Kasım 2020

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamasının ardından başlayan KYK burs başvuru işlemleri devam ediyor. Eğitimine üniversitede devam eden ve devlet bursu almak isteyen öğrenciler, 8 Kasım'a kadar başvurularını yapabilecekler.

KYK burs başvuruları sürecinde adaylar kredi başvurusu da yapabilecek. Belirlenen kriterlere göre adaylar başvurularının ardından burs ya da kredi almaya hak kazanacak. KYK burs başvuru işlemleri e-Devlet portalından yapılacak. e-Devlet'ten başvuru yaparken adaylar gerekli bilgileri eksiksiz doldurarak başvurularını tamamlayacak. Başvuru bilgilerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.

Başvuru süresi uzatıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvurularının 8 Kasım'a uzatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonucunda ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrencilerin yanı sıra yükseköğretim programında eğitimi devam edenler ile yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının burs/kredi başvuruları 8 Kasım Pazar günü saat 23.59'a kadar uzatıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, 3 Kasım'da son bulacak başvuruların 8 Kasım'a kadar uzadığını vurgulayarak, "Her zaman olduğu gibi gençlerin yanındayız. Bize ne zaman ihtiyaç duyarlarsa oradayız. Burs kredi başvuruları ile ilgili olarak başvurusunu çeşitli nedenlerle yapamayan öğrencilerimizi düşünerek başvuru sürelerimizi uzatma kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Kimler başvurabilir?

Öğrenciler başvuru esnasında portalda kendilerine yöneltilen sorulara yanıt vererek sosyal, kültürel ve ekonomik durumlarını açıklayacak. Bu bilgiler daha sonra ilgili kurumlar tarafından teyit edilecek.

Önlisans, lisans, dikey geçiş, yüksek lisans öğrencileri burstan yararlanabilecek. Ayrıca sınav sonucuna göre ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler, amatör milli sporcular da burstan faydalanabilecek.

Diğer yandan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler, daha önce burs ya da öğrenim kredisi almış olanlar, öğretim yılı kaybı olanlar, yabancı uyruklular, polis akademisi ve askeri okul öğrencileri, normal öğrenim süresinden fazla süre öğrenim görenler, yüksek lisans hazırlık sınıfı öğrencileri, açık ve uzaktan öğretim öğrencileri, gerçek dışı beyanda bulunanlar ve burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler KYK bursundan yararlanamayacak.