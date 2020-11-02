KYK burs başvurusu için süre daralıyor

02 Kasım 2020

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamasının ardından başlayan KYK burs başvuru işlemleri devam ediyor. Eğitimine üniversitede devam eden ve devlet bursu almak isteyen öğrenciler 3 Kasım 2020 tarihine kadar KYK burs başvurularını yapabilecek.

KYK burs başvuruları sürecinde adaylar kredi başvurusu da yapabilecek. Belirlenen kriterlere göre adaylar başvurularının ardından burs ya da kredi almaya hak kazanacak. KYK burs başvuru işlemleri e-Devlet portalından yapılacak. e-Devlet'ten başvuru yaparken adaylar gerekli bilgileri eksiksiz doldurarak başvurularını tamamlayacak. Başvuru bilgilerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.

28-3 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacak başvurular 3 Kasım 2020 saat 23.59'da sona erecek.

Kimler başvurabilir?

Öğrenciler başvuru esnasında portalda kendilerine yöneltilen sorulara yanıt vererek sosyal, kültürel ve ekonomik durumlarını açıklayacak. Bu bilgiler daha sonra ilgili kurumlar tarafından teyit edilecek.

Önlisans, lisans, dikey geçiş, yüksek lisans öğrencileri burstan yararlanabilecek. Ayrıca sınav sonucuna göre ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler, amatör milli sporcular da burstan faydalanabilecek.

Diğer yandan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler, daha önce burs ya da öğrenim kredisi almış olanlar, öğretim yılı kaybı olanlar, yabancı uyruklular, polis akademisi ve askeri okul öğrencileri, normal öğrenim süresinden fazla süre öğrenim görenler, yüksek lisans hazırlık sınıfı öğrencileri, açık ve uzaktan öğretim öğrencileri, gerçek dışı beyanda bulunanlar ve burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler KYK bursundan yararlanamayacak.