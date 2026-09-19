KYK burs, kredi başvuruları ne zaman başlayacak? GSB burs başvuru tarihi belli oldu mu?

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Üniversite öğrencilerinin eğitim masraflarına destek sağlayan KYK burs ve kredileri için başvuru süreci merak ediliyor. GSB'nin resmi ve sosyal medya hesapları sık sık kontrol edilirken gündemden düşmeyen soru "KYK burs, kredi başvuruları ne zaman başlayacak" şeklinde...

KYK burs başvuru tarihi belli oldu mu?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK burs ve kredi başvuru tarihleri ile ilgili 18 Eylül 2026 Cumartesi de bir bilgilendirme geçmedi.

Geçen sene başvurular 13 Ekim'de alınmış, 17 Ekim'de sona ermişti. Eğer aynı süreç işlerse ekim ayının ortasında başvuruların alınması beklenir.

2025 yılı boyunca lisans öğrencilerine 3.000 TL, yüksek lisans öğrencilerine 6.000 TL, doktora öğrencilerine ise 9.000 TL üzerinden iki aylık burs/kredi verildi.

2026 yılı burs ve kredi rakamları henüz açıklanmadı. Yakın zamanda hükümetten açıklama yapılması bekleniyor.