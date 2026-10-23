KYK burs sonuçları açıklandı mı? GSB tarafından KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Yüz binlerce üniversite öğrencisi Gençlik ve Spor Bakanlığından gelecek duyuruya kilitlenmiş durumda... KYK burs ve kredi başvurularına yoğun bir ilgi vardı. Başvuru sonrası sonuç tarihi yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

KYK burs sonuçları açıklandı mı?

Hayır, Gençlik ve Spor Bakanlığı 23 Ekim 2026 Cuma günü KYK burs ve kredi sonuçlarını ilan etmiş değil.

Bir önceki yıl başvurular 17 Ekim'de sona ermiş, sonuçlar 4 Kasım'da ilan edilmişti. Süreç aynı işlediği takdirde bu yıl sonuçların 3 Kasım'da ilan edilmesi beklenir.