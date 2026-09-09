KYK burs ve başvuruları ne zaman başlıyor? GSB burs başvuru tarihleri duyuruldu mu?

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2026 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri belli olmadı. Üniversite öğrencileri başvuru yapmak için sabırsızlanıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığından duyuru beklenirken art arda gelen soru "KYK burs ve başvuruları ne zaman başlıyor" oluyor.

KYK burs ve başvuruları ne zaman başlıyor?

2026 KYK burs başvuru tarihi ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığından bugün de bir açıklama gelmedi.

2025'te başvuru işlemleri 13 Ekim'de başlamış, 17 Ekim'de sona ermişti. Eğer aynı süreç işlerse ekim ayının ortasında başvuruların alınması beklenir.

2025 yılı boyunca lisans öğrencilerine 3.000 TL, yüksek lisans öğrencilerine 6.000 TL, doktora öğrencilerine ise 9.000 TL üzerinden iki aylık burs/kredi verildi.

2026 yılı burs ve kredi rakamları henüz açıklanmadı. Yakın zamanda hükümetten açıklama yapılması bekleniyor.