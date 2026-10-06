KYK burs ve kredi başvuru duyurusu geldi mi? GSB burs başvuruları ne zaman başlayacak?

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2026 YKS sürecinin tamamlanmasının ardından gözler KYK burs ve kredilerinde... Öğrenciler için deyim yerindeyse can suyu olan burslar için bekleyiş devam ederken sık sık "KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak" sorusu geliyor.

2026 GSB KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak?

6 Ekim 2026 Salı günü Gençlik ve Spor Bakanlığından 2026 KYK burs ve kredi başvuru tarihlerine ilişkin bir bilgi geçilmedi.

2025'te başvurular 13 Ekim'de alınmış, 17 Ekim'de sona ermişti. Eğer aynı süreç işlerse ekim ayının ortasında başvuruların alınması beklenir.

2025 yılı boyunca lisans öğrencilerine 3.000 TL, yüksek lisans öğrencilerine 6.000 TL, doktora öğrencilerine ise 9.000 TL üzerinden iki aylık burs/kredi verildi.

2026 yılı burs ve kredi rakamları henüz açıklanmadı. Yakın zamanda hükümetten açıklama yapılması bekleniyor.