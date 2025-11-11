Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sağlanan burs ve krediler, her yıl belirli dönemlerde ödeniyor. KYK burs ve kredi sonuçlarının ilanı sonrası aramalar bir hayli hızlandı. Tarih konusunda bilgi almak isteyenler "KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak" sorusuna başvuruyor.

KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), KYK burs ve kredi ödemelerine ilişkin yeni dönemin takvimini duyurdu. Bakanlık bilgilendirmesine göre, ilk kez burs ya da kredi hakkı kazanan öğrencilere ödemeler, başvurdukları öğretim yılının başlangıcı olan ekim ayından itibaren yapılacak. Öğrenciler, belirlenen ödeme planına göre her ay T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre sıralı şekilde ücretlerini alacak. Düzenli ödemeler her ayın 6’sı ile 10’u arasında hesaplara aktarılacak. Bu kapsamda, ilk ödemeler 6 Aralık'ta başlayacak.