KYK ek yurt başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

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KYK ek yurt başvuru tarihleri şu sıralar gündemde... İlk başvurudan yararlanamayanlar ek yurt başvurularına odaklanmış durumda... Üniversite öğrencilerinin son günlerde cevap aradığı soru "KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak" oluyor.

KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

2026 KYK ek yurt başvuru tarihi ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığından bir açıklama gelmedi.

Geçen yıl başvurular 15-17 Ekim tarihinde başlamıştı. Bu yıl da gözler ekim ayının ortasına çevrilmiş durumda...