KYK yurdu skandalında şüpheliler için gözaltı kararı!

Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün şikayeti üzerine, Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana gelen olaylarla ilgili adli süreç başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Müdürlüğü tarafından sunulan dilekçe ve belgeler doğrultusunda harekete geçerek, şüpheliler hakkında soruşturma açtı. Başsavcılık, suç unsurlarının tespiti, şüphelilerin yakalanması ve gözaltına alınması yönünde talimat verdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan açıklama

Bakanlık daha önce yaptığı açıklamada, basın ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, olayın yurt öğrencilerinin bulunmadığı, yenileme çalışmaları süren bir dönemde yaşandığını bildirmişti. Açıklamada, "Olayla ilgili derhal idari soruşturma başlatılmış olup, konu adli mercilere intikal ettirilmiştir. Sorumlular hakkında gerekli tüm işlemler titizlikle yürütülmektedir" denilmişti.

Soruşturma kapsamında Merkezefendi ve Atatürk öğrenci yurtlarında görevli iki müdür ile bir müdür yardımcısının görevden alındığı, hem idari hem de adli işlemlerin sürdüğü ifade edilmişti.

Ne olmuştu?

Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte yurtlarına dönen öğrenciler, odalarında bıraktıkları eşyaların karıştırıldığını, kapı ve dolap kilitlerinin kırıldığını fark etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, öğrencilerin iç çamaşırlarının çekmecelerden çıkarıldığı ve üzerlerine yazılar yazıldığı görüldü.

Bazı öğrencilerin eşyalarını dağınık halde bulduğu, hatta bazı eşyalarının başka odalarda çıktığı ya da kaybolduğu belirtildi. Fotoğraflarda, işçilerin yatak altlarına yazdıkları mesajlar ve sosyal medya hesapları da yer aldı.