KYK yurt başvuru sonuçları e-Devlet'ten açıklandı! 2021 KYK yurt sonucu nasıl öğrenilir?

KYK yurt sonuçları konusunda beklenen açıklama geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Twitter'dan yaptığı paylaşımda KYK yurt sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bakan Kasapoğlu açıklamasında, "Üniversiteli arkadaşlarım, GSB Yurtları başvuru sonuçlarınız belli oldu. Yoğun başvuruları hızlı ve objektif bir şekilde 12 farklı kurumdan verilerle değerlendirerek sonuçlandırdık. Yeni yuvanızda sizi ağırlamak için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Üniversiteli arkadaşlarım, GSB Yurtları başvuru sonuçlarınız belli oldu.



Yoğun başvuruları hızlı ve objektif bir şekilde 12 farklı kurumdan verilerle değerlendirerek sonuçlandırdık. Yeni yuvanızda sizi ağırlamak için sabırsızlanıyoruz.



Sonuçlar için: https://t.co/yD3AXGGP7j pic.twitter.com/Ox7aN6fCdk — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) September 16, 2021

KYK yurt sonuçlarının açıklanmasının ardından, yurtlarda barınma hakkın kazanan öğrenciler yurtlara yerleşmeye başlayacak.

KYK yurt ücretleri ne kadar?

KYK yurt sonuçlarına göre yurtlara yerleşen öğrenciler bu yıl yurt ücreti olarak en düşük 230 TL, en yüksek 390 TL ödeyecek. Yurt ücretleri yurt tipine göre değişiklik gösteriyor. İşte 2021 yurt ücretleri:

1. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ : 230

DEPOZİTO ÜCRETİ: 314

2. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 250

DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

3.TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 290

DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

4.TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 325

DEPOZİTO ÜCRETİ: 444

5.TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 360

DEPOZİTO ÜCRETİ: 492

6 TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 390

DEPOZİTO ÜCRETİ: 533