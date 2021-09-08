KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? KYK yurt başvuruları e-Devlet'te

Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurt başvurularının başladığını duyurdu. Öğrencilerin barınma konusuna çözüm getirecek KYK yurt başvurusu için beklenen açıklamayı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptı. Bu açıklamaya göre, KYK yurt başvurusu 12 Eylül 2021 saat 23.59'a kadar devam edecek.

KYK yurt başvurusu e-Devlet'te

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 ve 2021-2022 eğitim öğretim dönemlerinde, üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran üniversite öğrencileri için yurt başvurularının başladığını duyurdu. Başvurular, e-Devlet kapısı üzerinden yapılacak. 1 Haziran 2020 tarihinden önce üniversite kayıtlarını yapan ara sınıf öğrencileri de başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek. Öğrenciler, 12 Eylül 2021 saat 23.59’a kadar başvurularını yapabilecek.

10 Eylül 2021 tarihinden sonra kayıt yaptıracak olan ek kontenjan, yatay dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü, yurtiçi, yurtdışı değişim programı öğrencileri ve kendi imkanları ile ülkemize eğitim görmek için gelen uluslararası öğrencilere ait yurt başvuruları ise ilerleyen tarihlerde alınacak.

KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

KYK yurt başvurusu e-Devlet üzerinden yapılıyor. Öğrenciler sisteme T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapabiliyor. e-Devlet'te Gençlik ve Spor Bakanlığı işlemleri arasında yer alan 'Yurt Başvurusu' kısmından KYK yurt başvuruları yapılabilecek.

Başvuru şartları nelerdir?

a) Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,

b) Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (Sağlık Kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler hariç)

c) Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmaması,(Cezası tecil edilenler hariç)

ç) Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmamış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunmaması,

d) Öğrencinin, Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından "Süresiz çıkarma cezası" veya öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması,

e) Uluslararası öğrencilerin öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisini vermesi,

f) Zorunlu staj hariç asgari ücretin üzerinde ücretle bir işte çalışmaması,

g) Öğrencinin, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmaması gerekmektedir.