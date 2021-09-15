KYK yurt sonuçları açıklandı mı? Gözler GSB'den gelecek açıklamada

KYK yurt başvuru sonuçları yüz binlerce öğrenci tarafından heyecanla bekleniyor. Üniversite kayıt döneminde kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler, barınma konusunu çözmeyi hedefliyor. Barınma ihtiyacını Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne (KYK) bağlı yurtlarla karşılamak isteyen öğrenciler, belirlenen tarihlerde yurt başvurularını yaptı. Şimdi ise Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılacak KYK yurt başvuru sonuçları açıklamasını beklemeye başladı.

2021 KYK yurt başvuru sonuçları açıklaması ile birlikte yurtlara yerleştirilen öğrenciler belli olacak. Ayrıca yedek isimler de belirlenecek ve bu isimler oluşan boşluklarla birlikte yurtlara yerleştirilecek.

Başvuru süreci sona erdi

KYK yurt başvuru sonuçları öncesinde başvuru işlemleri 12 Eylül 2021, saat 23,59'da sona erdi. e-Devlet üzerinden yapılan başvurulara öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Öğrenciler KYK yurt başvurularını Gençlik ve Spor Bakanlığı hizmetleri arasında yer alan "Yurt Başvurusu" hizmeti üzerinden yaptı.

Diğer yandan esas yerleştirmeler sonrasındaki ek kontenjan, yatay ve dikey geçiş, lisansüstü, değişim programı öğrencileri gibi öğrenciler için yurt başvuruları ise önümüzdeki günlerde toplanacak.

KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK yurt başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bir açıklama henüz yapılmadı. Bu yıl da KYK yurt başvuru sonuçlarının geçmiş yıllarda olduğu gibi 1-2 hafta içerisinde açıklanağı düşünülüyor. KYK yurt başvuru sonuçları Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın internet sitesinden açıklanacak ve öğrenciler e-Devlet şifreleri ve T.C. kimlik numaralarıyla sonuçları öğrenebilecek.

Kimler KYK yurtlarında barınabilir?

a) Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,

b) Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (Sağlık Kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler hariç)

c) Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmaması,(Cezası tecil edilenler hariç)

ç) Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmamış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunmaması,

d) Öğrencinin, Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından "Süresiz çıkarma cezası" veya öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması,

e) Uluslararası öğrencilerin öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisini vermesi,

f) Zorunlu staj hariç asgari ücretin üzerinde ücretle bir işte çalışmaması,

g) Öğrencinin, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmaması gerekmektedir.