KYK yurt sonuçları e-Devlet'ten açıklandı! KYK yurt sonucu nasıl öğrenilir?
KYK yurt sonuçları için beklenen açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan geldi. Bakan Kasapoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada, KYK yurt sonuçlarının 12 farklı kurumdan verilerle değerlendirilerek belirlendiğini duyurdu. Öğrenciler KYK yurt sonuçlarına e-Devlet üzerinden ulaşabiliyor.
KYK yurt sonuçları konusunda beklenen açıklama geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Twitter'dan yaptığı paylaşımda KYK yurt sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bakan Kasapoğlu açıklamasında, "Üniversiteli arkadaşlarım, GSB Yurtları başvuru sonuçlarınız belli oldu. Yoğun başvuruları hızlı ve objektif bir şekilde 12 farklı kurumdan verilerle değerlendirerek sonuçlandırdık. Yeni yuvanızda sizi ağırlamak için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.
Üniversiteli arkadaşlarım, GSB Yurtları başvuru sonuçlarınız belli oldu.— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) September 16, 2021
Yoğun başvuruları hızlı ve objektif bir şekilde 12 farklı kurumdan verilerle değerlendirerek sonuçlandırdık. Yeni yuvanızda sizi ağırlamak için sabırsızlanıyoruz.
Sonuçlar için: https://t.co/yD3AXGGP7j pic.twitter.com/Ox7aN6fCdk
KYK yurt sonuçlarının açıklanmasının ardından, yurtlarda barınma hakkın kazanan öğrenciler yurtlara yerleşmeye başlayacak.
KYK yurt ücretleri ne kadar?
KYK yurt sonuçlarına göre yurtlara yerleşen öğrenciler bu yıl yurt ücreti olarak en düşük 230 TL, en yüksek 390 TL ödeyecek. Yurt ücretleri yurt tipine göre değişiklik gösteriyor. İşte 2021 yurt ücretleri:
1. TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ : 230
DEPOZİTO ÜCRETİ: 314
2. TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 250
DEPOZİTO ÜCRETİ: 342
3.TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 290
DEPOZİTO ÜCRETİ: 342
4.TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 325
DEPOZİTO ÜCRETİ: 444
5.TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 360
DEPOZİTO ÜCRETİ: 492
6 TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 390
DEPOZİTO ÜCRETİ: 533