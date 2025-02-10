KYK Yurt Time 2. dönem başvuruları başladı! Başvuru şartları neler? Başvurular nereye yapılıyor?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, Yurt Time Spor Projesi başvuru tarihlerinin açıklandığını duyurdu. Açıklamanın ardından "KYK Yurt Time Spor Projesi başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Başvuru şartları neler?" gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı.

Yapılan açıklamaya göre 2. Dönem KYK Yurt Time başvuruları, 10-14 Şubat tarihleri arasında alınacak. Proje kapsamında öğrenciler kütüphane, genç ofis, eğitim asistanlığı gibi farklı çalışma alanlarında görev alabiliyor.

Başvurular nereye yapılıyor?

Yurt Time Spor Projesi başvuruları bugün (10 Şubat 2025) saat 14.00 itibarıyla başladı. 14 Şubat 2025 Cuma günü ise sona erecek.

KYK Yurt Time başvuruları, e-Devlet sistemi üzerinden yapılıyor.

KYK yurdunda kalan öğrenciler, işlemlerini T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak, Gençlik ve Spor Bakanlığı bölümünün altında yer alan Yurt-Time Spor Projesi Başvurusu seçeneğini seçerek gerçekleştirebiliyor.

Başvuru şartları neler?

- Projeye, resmi kayıtlı olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında barınan birinci sınıfın ikinci dönemi ve üstü sınıflarda eğitim gören öğrenciler başvurabiliyor.

- Başvuru değerlendirme aşamasında akademik başarı ve öğrencilerin burs/kredi durumunun dikkate alındığı projede yer alan öğrenciler, yirmi altı farklı alanda görev alabiliyor.

Projenin amacı ne?

KYK Yurt-Time Spor Projesi, yurtlarda barınan öğrencilerin ek ekonomik gelir elde etmesi, günlük spor alışkanlığı kazanması amacıyla hayata geçirildi.

Proje kapsamında öğrenciler idare asistanlığı, çamaşırhane sorumluluğu, kütüphane sorumluluğu, yemekhane sorumluluğu gibi görevlerde yer alıyor. Öğrenciler, haftanın en fazla 40 saati çalışıyor.