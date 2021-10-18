KYK yurt ücreti ne kadar? 2021 yurt ücretleri
Üniversite öğrencilerinin barınma konusunda ilk başvurduğu yer KYK yurtları olurken, KYK yurt ücretleri merak ediliyor. KYK yurt ücretleri noktasında 6 farklı ücret bulunuyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları için yedeklerde olan öğrenciler, KYK yurt ücretleri ne kadar oldu, sorusuna yanıt arıyor. Bu noktada KYK yurt ücretleri değişkenlik gösterebiliyor.
Öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılamak hedefli olan KYK yurtlarının ücretleri, yurdun fiziki yapısı, barınma durumu gibi faktörlerre göre değişiklik gösteriyor. Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilirken, yurda yerleşmede ödenen depozito ise kayıt sildirmenin hemen ertesinde öğrencilere iade edilir.
KYK yurt ücretleri
1. TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ : 230
DEPOZİTO ÜCRETİ: 314
2. TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 250
DEPOZİTO ÜCRETİ: 342
3.TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 290
DEPOZİTO ÜCRETİ: 342
4.TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 325
DEPOZİTO ÜCRETİ: 444
5.TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 360
DEPOZİTO ÜCRETİ: 492
6 TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 390
DEPOZİTO ÜCRETİ: 533