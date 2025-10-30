Laçin Akyol'un ölümüne yol açan sürücünün cezası belli oldu

Mersin'de otomobiliyle çarptığı 18 yaşındaki keman sanatçısı Laçin Akyol'un hayatını kaybetmesine sebep olan sürücü İ.H.Ç. (27), 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 4,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık İ.H.Ç., Akyol'un ailesi ve taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, sanığın 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti. Akyol ailesinin avukatı ise olayın 'kast' unsuru taşıdığını belirterek, sanığın 'kasten öldürme' suçundan yargılanmasını istedi.

"Melek gibi bir kızdı"

Duruşmada gözyaşları içinde söz alan baba Mahmut Akyol, kızının hayalleri ve hedefleri olduğunu belirterek, "Melek gibi bir kızdı. Onun şu an müziğiyle insanlara hitap etmesi gerekiyordu. Toprak altında ne işi var? Çok büyük yastayız" dedi.

Anne Övül Akyol da "Buna basit bir kaza gibi bakamıyorum. Acımız çok büyük. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Sanık İ.H.Ç. ise aileye başsağlığı dileyerek, "Bu olayın yaşanmasını istemezdim. Vicdanımda ailenin yaşadıklarını anlıyorum. Hayatım boyunca ailenin acısını anlamaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık hakkında 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 4,5 yıl hapse mahkûm ederek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Ailesi organlarını bağışladı

Olay, 25 Ocak'ta Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Arkadaşıyla yolun karşısına geçmeye çalışan 18 yaşındaki Laçin Akyol, İ.H.Ç.'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı, hastanede tedavi gördüğü sırada 6 Şubat'ta hayatını kaybetti. Genç sanatçının organları ailesinin kararıyla bağışlandı.