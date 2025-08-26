Sanatçı Lara Kamhi, 19 yıl önce yaşadığı taciz ve şiddet olayını anlattı ve gündem oldu. İddiaya göre iş insanı Volkan Büyükhanlı, Kamhi'ye 4 saat boyunca şiddet uyguladı ve ünlü isim canını zor kurtardı. Bu olayın ardından "Lara Kamhi kimdir, kaç yaşında ve nereli", "Lara Kamhi olayı nedir" soruları sıkça gelmeye başladı.

Lara Kamhi kimdir?

1987 yılında İstanbul’da doğan Lara Kamhi, sanat ve akademi dünyasında disiplinlerarası çalışmalarıyla öne çıkan bir isimdir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Film ve Televizyon bölümünde lisans eğitimini, Görsel İletişim Tasarımı yan dalıyla birlikte Yüksek Onur derecesiyle tamamladı. Paris Amerikan Üniversitesi’nde Film Çalışmaları, Sorbonne Üniversitesi’nde ise Tiyatro Çalışmaları eğitimi aldı.

Yüksek lisansını University College London Slade School of Fine Art’ta Fine Art Media alanında tamamlayan Kamhi, Onur derecesiyle mezun oldu ve Julian Sullivan Başarı Ödülü’nü kazandı.

2010 yılından itibaren eserleri Türkiye’de ve yurt dışında çeşitli galerilerde, müzelerde, festivallerde ve kamusal alanlarda sergilenmektedir. PsikeArt, PsikeSinema ve Polonya merkezli ArtHub gibi dergilerde yazılar kaleme alan sanatçı; sinematik deneyim tasarımı, algı kuramı, göstergebilim, sanal gerçeklik ve aşkınlık üzerine seminerler vermekte ve video denemeler üretmektedir.

2024–2025 akademik yılında İstanbul Kültür Üniversitesi’nde Görsel Estetik dersini veren Kamhi, ayrıca disiplinlerarası işbirlikleri geliştirmek amacıyla kurduğu Prizma Expanded oluşumunun yönetimini sürdürmektedir. 2023 yılında Akbank Sanat’ta düzenlenen “Prizma Expanded: Algının Poetikası” sergisi de bu çalışmaların önemli örneklerinden biridir.