Lara'daki orman yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü
Antalya'nın Lara bölgesinde çıkan orman yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü. Yoğun duman nedeniyle kapatılan Lara-Kundu kara yolu ulaşıma açıldı.
Antalya'nın Lara bölgesindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Muratpaşa ilçesi Lara bölgesindeki ormanlık alanda yangın başladı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve arazözlerle yangına müdahale edildi. Havadan da helikopterle destek verilen çalışmalarla yangın kontrol altına alındı.
Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle oluşan yoğun duman nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu Lara-Kundu kara yolu trafiğe kapatıldı.
Havadan ve karadan müdahaleyle söndürülen yangında, 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Lara-Kundu kara yolu yaklaşık 3 saat sonra ulaşıma açıldı.