Lastiği patlak traktörüyle yangına su taşıyan çiftçi: Traktörüm gitse de üzülmezdim

Harmancık’taki yangına jant üzerinde traktörüyle 2 ton su taşıyan 64 yaşındaki Ramazan Doğru, “Traktörüm gitseydi üzülmezdim, yanan hayvanların sesi kulaklarımda çınlıyor” dedi.

Jant üzerinde yangına giderek tankerindeki 2 ton suyu taşıyan Ramazan Doğru Keles Basak köyüne döndü.

Lastiği sabah saatlerinde Büyükşehir Belediyesi'nin seyyar ekibi tarafından yenilenen Ramazan Doğru yaptığı açıklamada, "İlk gün Keles'ten Gürsu'daki yangına bile gittim. Pazar günü ise Harmancık'taki yangına su taşıdım. Harmancık'a 40 kilometre gidip geliyorum. Gündüz yaşlılar, gece köyün gençleri su taşıyor. Dün yangın mahalline 5 kilometre kalmıştı. Lastik patladı. Lastik patlayınca ben devam ettim. Suyu ulaştırdım. Harmancık'a patlak lastikle gelip çıkma lastik taktırdım köye döndüm. Bugün sabah büyükşehir belediyesinden lastiğimi yaptılar Dün bir çok kişi bana akıl verdi. Suyu boşa akıt dediler. Böyle durumda kimsenin söylediğini duymuyorsunuz. Yangının içinde lastiği yapmanın imkanı yok. Köyümüzün hepsi ve tüm bölge halkı yangın için seferber oldu" dedi.

"Ağaçlarımız ve hayvanlar malesef yok oldu"

"Jant değil, traktörüm gitseydi yine üzülmezdim" diyen Ramazan Doğru, "Dün su döküp köyüme bölgenin yüksek köylerinden dönerken o yangını, hayvancıkların çığlıklarını duydum. Kulaklarımda yankılanıyor, tüylerim diken diken oluyor. Gece bu sebeple uyuyamadım. Ormandaki ağaçlarımız ve hayvanlar malesef yok oldu" diye konuştu.

"Bursa'yı hep birlikte yeşillendireceğiz"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de kahraman ve fedakar çiftçi ile görüntülü görüşme yaparak duyarlılığından dolayı teşekkür etti. Başkan Bozbey, "Üzülmeyin Bursa'yı hep birlikte yeşillendireceğiz. Sizin ve köylerinizin eksiklerinizi hemen gidereceğiz. Köydeki havuzu ve su deposunu da hızlıca yenileyeceğiz. Yaptığınız bu fedakarlığı unutmayacağız. Hakkınızı helal edin" dedi.