Lavrov: ABD'nin yaptırımları gayrimeşru ve illegal
Rusya Dışişleri Bakanı, ABD'nin Türkiye'ye ilişkin yaptırımlarını gayrimeşru ve illegal olarak değerlendirdi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve 10. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Ankara'da bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ortak basın toplantısı düzenledi.
Lavrov, ABD'nin Türkiye yaptırımlarını eleştirerek, "Yaptırımlar gayrimeşru ve illegal." dedi.
Lavrov ayrıca, Türkiye'nin yerli para ile ticaret çağrısına yönelik olarak, "Milli paralarla ticaret, birkaç senedir önümüzdeki hedeflerden biri" açıklamasını yaptı.
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