Lavrov: Ilımlı muhaliflerin teröristlerden ayrılması İdlib'deki tüm sorunları çözer

17 Şubat 2020

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki tüm sorunları çözecek anahtarın teröristlerle ılımlı muhaliflerin ayrılması olduğunu söyledi.

Münih Güvenlik Konferansı'nın ardından basın mensuplarının İdlib'le ilgili sorularını yanıtlayan Lavrov, gerilimi azaltma bölgesindeki sorunların çözümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Lavrov, "2018'de Rusya ve Türkiye liderleri tarafından onaylanan anlaşmada yer alan temel mutabakat, hükümetle diyalog kurmaya hazır muhaliflerin BM Güvenlik Konseyi tarafından terör örgütü olarak tanınmış grupların üyelerinden ayrılmasını öngörüyor. Bu ayırma işlemi, tüm sorunların anahtarı konumunda" dedi.

Sputnik ajansının bildirdiğine göre, "İdlib'de ilerleme kaydedilememesi, ayırma konusunda henüz sonuç alınmamışken, Suriye ordusu mevzilerine, altyapı tesislerine ve Rus askeri üssüne saldıran ve saldırmaya devam edenlerin tamamının tahliye edilmesi için İdlib gerilimi azaltma bölgesi içinde silahsızlandırılmış bir bölge kurulmasına yönelik mutabakat yapılmasını beraberinde getirdi" diye devam eden Lavrov, Türkiye'nin bölgede gözlem noktaları kurmasına rağmen bunun zor bir şekilde uygulandığının altını çizdi.

Gözlem noktalarının arkasında kalan noktalardan teröristlerin Suriye ordusu mevzilerine ve Rus askeri üssüne yönelik saldırılarına devam ettiğini savunan Lavrov, bu tür saldırıların Rusya'nın desteğiyle Suriye ordusu tarafından bastırıldığını vurguladı.

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